Fußball : VfB 03 Hilden kämpft sich in die nächste Pokalrunde

Die Hildener Oberliga-Fußballer machen nach der roten Karte für Fabian zur Linden in Unterzahl den Erfolg beim VfL Tönisberg klar.

VfL Tönisberg – VfB 03 Hilden 1:3 (0:2). Tim Schneider war am späten Mittwochabend noch richtig aufgekratzt. „Ich habe noch nie ein Pokalspiel gehabt. Das war mein erstes, und ich freue mich über den Sieg“, sagte der Chefcoach des VfB 03 Hilden und strahlte übers ganze Gesicht. Dem Einzug des Fußball-Oberligisten in die nächste Runde des Niederrheinpokals ging allerdings ein harter Kampf beim aktuellen Landesliga-Achten Tönisberg voraus. „Die Körperlichkeit des Gegners haben wir nicht gut beantworten können“, stellte Schneider fest und merkte dann kritisch an: „Der Schiedsrichter hat nicht alles dafür getan, die Gesundheit unserer Spieler zu schützen.“ Zugleich lobte der VfB 03-Trainer aber auch das Engagement der Platzherren: „Tönisberg hat in der zweiten Halbzeit nicht aufgesteckt, hat nach dem Anschlusstreffer Lunte gerochen und eine Leidenschaft an den Tag gelegt, die war schon stark.“