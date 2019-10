Fußball : 1. FCW genießt die Aussicht vom Bezirksliga-Gipfel

Sascha Willms laboriert an einer Zerrung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Wülfrather treten am Donnerstag in Solingen an.

DV Solingen – 1. FC Wülfrath. (K.M.) Nach acht Begegnungen ist der FCW weiterhin ohne Niederlage. Diese beeindruckende Bilanz will der Bezirksliga-Spitzenreiter ausbauen. Dass es nach sieben siegreichen Begegnungen zuletzt ein 1:1-Remis beim Aufsteiger Germania Wuppertal gab, daraus machte das FCW-Lager wenig Aufhebens. „Das haben wir zur Kenntnis genommen und schnell unseren Blick auf die nächste Aufgabe gerichtet“, macht Michael Massenberg die profihafte Einstellung deutlich. Der Wülfrather Vorsitzende geht mit zurückhaltendem Optimismus an die Aufgabe beim DV Solingen (Donnerstag, 15 Uhr) heran.

„Der Fusionsklub ist mit Ambitionen in die Saison gestartet und hatte sich auch gut verstärkt. Bisher konnten die Erwartungen aber nicht ganz erfüllt werden. Woran das liegt, weiß ich nicht zu beurteilen. Ich hoffe nicht, dass gerade gegen uns der Knoten bei den Solingern platzt“, berichtet Massenberg und erinnert daran, dass sich der FCW in der vergangenen Saison gegen den Vorgängerverein DITIB Solingen recht schwer tat. „Wir sind also gewarnt und gehen hoffentlich mit der notwendigen Einstellung in die Partie.“

Trainer Sebastian Saufhaus kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Verzichten muss er jedoch erneut auf Stürmer Sascha Willms, der eine Zerrung auskuriert, vielleicht aber am Sonntag gegen den ASV Wuppertal wieder auflaufen kann. Außenverteidiger Reiß ist aus dem Urlaub zurück.