Fußball : 1. FC Wülfrath verspielt den Sieg

Die Wülfrather Fußballer bleiben aber ungeschlagen und führen die Bezirksliga weiter an. Allerdings vergibt das Team von Sebastian Saufhaus zu viele Chancen

SSV Germania Wuppertal – 1. FC Wülfrath 1:1 (0:1). Nach dem Remis beim Aufsteiger blieben die Bezirksliga-Fußballer des 1. FCW auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen und sind weiterhin Spitzenreiter. Es war jedoch die erste Begegnung, in der die Wülfrather keinen Dreier landeten, sondern sich mit einem Zähler begnügen mussten. „Das sehe ich nicht als schlimm an, denn wir werden in dieser Spielzeit sicherlich noch weitere Punkte abgeben“, nahm Sebastian Saufhaus das Unentschieden recht gelassen zur Kenntnis. Auch der FCW-Vorsitzende sah nichts Besonderes in dem Remis. „Es hat doch keiner geglaubt, dass wir in dieser Saison jedes Spiel gewinnen. Dafür ist die Liga viel zu ausgeglichen.“ Michael Massenberg betonte, dass die Germania als Aufsteiger sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugte. „Bei der Germania werden auch noch andere höher eingeschätzte Gegner Punkte lassen – da bin ich mir sicher.“