Fußball : 1. FC Wülfrath erlebt den nächsten Rückschlag

Das Wülfrather Team, hier mit Alexandru Haba (2.v.l.) und Sebastian Schmieta (r.), bot im Heimspiel viel Stückwerk. Foto: Achim Blazy (abz)

Beim Fußball Landesligisten stehen die Zeichen auf Sturm. Vorsitzender Michael Massenberg und Trainer Goran Tomic haben Redebedarf.

1. FC Wülfrath – Schwarz Weiß 06 Düsseldorf 1:3 (0:0). Nach der verdienten Niederlage ist der Wülfrather Fußball-Landesligist mitten drin im Abstiegskampf und hat zugleich Schwarz-Weiß wieder Hoffnungen gemacht, den Klassenerhalt zu schaffen. Konnte der FCW im ersten Durchgang die Partie offen gestalten und auch die größeren Spielanteile für sich verbuchen, waren die Düsseldorfer nach dem Seitenwechsel dominierend und auch das torgefährlichere Team.

Die Gastgeber tauchten in den zweiten 45 Minuten völlig ab und hatten in der 85. Minute nur eine gute Torchance, als der eingewechselte Aleksandar Bojkovski im Strafraum gefoult wurde und selbst den fälligen Elfmeter verwandelte. „Das war überhaupt nichts, was die Jungs heute geboten haben. Bei einigen Spielern hatte ich den Eindruck, dass sie einfach nicht wollten oder gar konnten. Da fehlte es an jeglichem Siegeswillen“, war Goran Tomic stinksauer.

So spielten sie 1. FC Wülfrath: Beer – Schmidt-Kessen (76. Jezussek), Fedler, Zimmermann, Schmieta, Rosenecker, Haba (62. Pavlidis), Klein, Krol (76. Bojkovski), Asaoka (46. Wolf), Weber.

Der FCW-Trainer nannte es bezeichnend, dass der fast sechs Monate verletzt ausgefallene Bojkovski, der bei seinem ersten Einsatz für die letzte Viertelstunde hereinkam, für mehr Wirbel vor dem gegnerischen Gehäuse sorgte als zuvor das gesamte Team. „Da kann doch etwas nicht stimmen und das muss unbedingt schonungslos aufgearbeitet werden.“ Diese Aufarbeitung findet am Dienstagabend statt, wie Michael Massenberg direkt nach der Begegnung betonte. „Trainer, Mannschaft und ich setzen uns dann zusammen und werden Tacheles reden. So geht es nicht weiter und solch schwache Leistungen lasse ich mir nicht bieten. Wir müssen jetzt ungeschminkt nach Lösungen suchen und das Ruder herumreißen“, hatte der langjährige Vorsitzende und Hauptsponsor einen ganz dicken Hals. Wer den ehrgeizigen Massenberg kennt, weiß, dass er „seinen“ 1. FC Wülfrath eigentlich wieder in Richtung Oberliga führen möchte und sich überhaupt nicht vorstellen will, dass der FCW sich am Ende der Saison in Richtung Bezirksliga verabschiedet.

Der Vorsitzende wird sicherlich alle Hebel in Bewegung setzen, um mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu sichern. Dass spielerisches Potenzial im Kader steckt, hat das Tomic-Team bereits mehrfach bewiesen. Jetzt sind aber Spieler und Trainer gefragt, dass sie alles für den Verbleib in der Landesliga geben. Genügend Spieltage verbleiben, um die Wende zu vollziehen.

In der ersten Halbzeit agierte der FCW gefällig, erspielte sich auch einige Möglichkeiten, wobei die ganz klaren Chancen jedoch ausblieben. Nach etwa einer halben Stunde hatte Jannik Weber zweimal aus kurzer Distanz die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber jeweils knapp. Ansonsten agierte der FCW erneut erschreckend harmlos vor dem gegnerischen Gehäuse.