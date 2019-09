Handball : Adler sehen gegen Top-Favoriten kein Land

Clara Engel (Mitte) rennt sich in der Strombacher Abwehr fest. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Haaner Handballerinnen verlieren das Heimspiel gegen Regionalliga-Spitzenreiter Strombach klar.

HSG Adler Haan – HC Gelpe/Strombach (Frauen) 25:34 (8:15). Gegen einen der Aufstiegsfavoriten mussten die Haaner Handballerinnen eine klare Niederlage hinnehmen. Dabei war André Wernicke nicht groß enttäuscht, sondern machte deutlich, dass seine junge Mannschaft gegen das erfahrene Team aus dem Bergischen Land, das in der vergangenen Regionalliga-Saison den dritten Tabellenplatz belegte, streckenweise gut mithalten konnte. „Der Sieg geht aber selbstverständlich für die Gäste in Ordnung, auch wenn er auf Grund des Spielverlaufes etwas zu hoch ausgefallen ist“, sagt er. Der Coach bemängelte jedoch, dass sein Team gleich fünf Siebenmeter vergab. „Das war schon happig und sollte nicht mehr vorkommen.“

In der Anfangsphase verlief die Begegnung ausgeglichen, weil die HSG-Handballerinnen gegen den Favoriten flott aufspielten und wenig Respekt zeigten. Die Strombacherinnen beantworten den 3:3-Ausgleich der Adler (9.) mit dem 4:3 und zogen dann auf 8:4 davon. Die Haanerinnen vergaben in der Folge einige klare Möglichkeiten. In der 26. Minute lagen die Gäste mit 12:7 vorn und bauten ihren Vorsprung bis zur Pause auf 15:8 aus.