Basketball : Aufsteiger Mettmann holt die nächsten Punkte

In der Basketball-Oberliga liefert ME-Sport den Eagles einen spannenden Schlagabtausch – und hat das bessere Ende für sich.

Black Eagles Düsseldorf – Mettmann-Sport 63:88 (36:39). (bs) Leichtes Spiel hatten die Oberliga-Basketballer von ME-Sport mit den noch sieglosen Düsseldorfern, die nach der dritten Niederlage im dritten Spiel auf dem vorletzten Platz stehen. Aufsteiger ME-Sport hingegen arbeitete sich auf Rang fünf vor. Dabei trat die Mannschaft von Peter Lux mit einer dezimierten Truppe an. „Viele sind in Urlaub, verletzt oder arbeiten“, nannte Sebastian Wiesemann die vielfältigen Absage-Gründe.

Im ersten Viertel erlebten die Mettmanner ein Wechselbad der Gefühle. Nach vier Minuten lag die Mannschaft von Peter Lux mit 9:6 (4.) vorne, dann aber drehten die Düsseldorfer auf und übernahmen mit einem 11:0-Lauf zum 17:9 (6.) das Kommando. In den nächsten drei Minuten waren erneut die ME-Sport-Basketballer am Zug und glichen durch Timo Vogt zum 20:20 (9.) aus. Am Ende lagen die Gastgeber durch einen Dreier erneut mit 25:22 vorne.