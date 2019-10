Fußball : ASV hofft auf neuen Schwung durch den Trainerwechsel

Die Mettmanner spielen am Donnerstag in Remscheid.

SC Ayyildiz Remscheid – ASV Mettmann. Vor zwei richtungsweisenden Partien steht nach dem Trainerwechsel der ASV Mettmann. Zunächst treffen die Fußballer im Nachholspiel am Donnerstag (15 Uhr) auf den Bezirksliga-Vierten SC Ayildiz. Danach erwarten die Mettmanner den Zweiten FSV Vohwinkel (Sonntag, 15 Uhr, Auf dem Pfennig). Nach den beiden Begegungen wissen der neue Coach Meher Siala und der Vorstand, wohin der Weg führt: entweder zurück in Richtung Spitzengruppe oder ins Niemandsland der Tabelle.

Mutlu Yalavac hofft, dass der Trainerwechsel einen Motivationsschub auslöst und die Mannschaft anders auftritt als in den letzten Partien. Er hat den Eindruck, dass die Bezirksliga-Mannschaft den Wechsel mit gemischten Gefühlen aufgenommen hat, mittlerweile aber den Blick nach vorne richtet und zusammen mit dem neuen Coach sportlich einiges bewegen will. „Die Jungs wissen, dass wir mit Ambitionen in die Saison gegangen sind und uns als Verantwortliche weiterhin einiges erhoffen. Schließlich haben wir noch eine Menge Spiele vor uns“, erklärt der Sportliche Leiter.

Meher Siala betont, dass er nach drei Übungseinheiten einheiten den Eindruck gewonnen hat, dass die ASV-Fußballer unbedingt eine Wende wollen und in der Tabelle kräftig nach oben klettern möchten: „Sie ziehen beim Training alle prima mit.“ Siala kündigt an, dass er taktisch einiges ändern und auch bei der Aufstellung der Mannschaft Veränderungen vornehmen will. „Es ist für mich ja kein ganz unbekanntes Team, für das ich jetzt verantwortlich bin. Daher kann ich mir in etwa vorstellen, wo ich den Hebel anzusetzen habe“, sagt der 32-Jährige. Siala sieht seine Mannschaft in Remscheid vor einer schweren Aufgabe. „Vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung“, hofft Yalava auf den Wechseleffekt.