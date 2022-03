Fußball, Landesliga : FC Wülfrath siegt in Unterrath

Jannik Weber (links) bearbeitete die Abwehr der SG Unterrath und holte so zwei Foulelfmeter für den FC Wülfrath heraus, die jeweils Alexandru Habe einschoss. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Aussprache in der vergangenen Woche hat offensichtlich etwas gebracht: Bei der hoch gehandelten SG Unterrath setzt sich der Fußball-Landesligist FC Wülfrath mit 3:1 durch. Jannik Weber holt zwei Elfmeter heraus, Alexandru Habe verwandelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

SG Unterrath – 1. FC Wülfrath 1:3 (0:1). Aufatmen bei FCW-Trainer Goran Tomic: Nach einer von beiden Seiten kampfbetonten Begegnung sicherte sich der Wülfrather Landesligist bei der SG Unterraht drei ganz wichtige Punkte. „Es war wahrlich kein schönes aber ein spannendes Spiel, in dem wir als glücklicher aber letztlich verdienter Sieger den Platz verließen“, fasste der FCW-Trainer die Partie zusammen. Er machte deutlich, dass die Unterrather der erwartet schwere Gegner waren. „Von der Qualität des Kaders her müsste die SGU in der Tabelle eigentlich einen deutlich besseren Rang einnehmen. In der Düsseldorfer Mannschaft sind einige sehr gute Talente, die aus der hervorragenden Jugendarbeit der SGU kommen“, sagte Tomic, der FCW-Coach lobte aber auch sein Team: „Gegenüber der Vorwoche war da eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Meinen Jungs war diesmal anzumerken, dass sie unbedingt die Punkte haben wollten und daher um jeden Zentimeter Boden kämpften. Jetzt müssen wir in der kommenden Woche weitere Punkte sammeln, um uns aus der Nähe der Abstiegszone immer weiter entfernen zu können.“

Die Aussprache in der vergangenen Woche mit dem Team nach der schmerzlichen Niederlage gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf schien gefruchtet zu haben. Der FCW begann engagiert, machte die Räume zu und versuchte mit gelegentlichen Gegenangriffen die Gastgeber in der Defensive zu überraschen. In der vordersten Linie versuchte Mittelstürmer Jannik Weber, die Abwehr der Unterrather zu beschäftigen und mit einigen routinierten Aktionen eines ehemaligen Oberligaspielers die gegnerischen Deckungsspieler auf sich zu ziehen, und damit Platz für seine Angriffskollegen zu schafften.

So spielten sie FCW: Perkuhn – Fedler, Schmieta, Jezussek, Rymarcyk (65. Bojkovski), Rosenecker, Schmidt-Kessen. Haba (89. Kurt), Franzozas, Wolf (23. Krol/75. Pavlidis), Weber.

Da die SG Unterrath zunächst auf Torsicherung bedacht war, spielte sich insbesondere in der ersten Halbzeit das Geschehen zumeist im Mittelfeld ab, packende Torszenen blieben Mangelware. Bei einer Szene im Strafraum wusste sich dann die SGU-Abwehr gegen Jannik Weber nur mit einem Foul zu behelfen (34.). Der Schiedsrichter zeigte .auf den berühmten Punkt, und Alexandru Habe verwandelte den Strafstoß zur 1:0-Halbzeitführung.