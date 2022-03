Fußball, Landesliga : Wülfrath hat sich ausgesprochen

Steht nicht zur Disposition: FCW-Trainer Goran Tomic. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Nach enttäuschendem Wiederbeginn in der Fußball-Landesliga war beim 1. FC Wülfrath ein Krisengipfel nötig. Trainer Goran Tomic steht nicht zur Diskussion und will nun drei Punkte in Unterrath holen.

SG Unterrath – 1. FC Wülfrath. Den Start in die Rückrunde hatte sich Fußball-Landesligist 1. FC Wülfrath sicherlich ganz anders vorgestellt. Nach der knappen 0:1-Niederlage trotz guter Leistung beim SC Kapellen-Erft gab es gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf eine überraschende, aber letztlich verdiente 1:3-Pleite in Wülfrath. Dies führte dazu, dass der FCW in der Tabelle ganz dicht an die Abstiegszone gerutscht ist.

Sowohl Trainer Goran Tomic als auch Vorsitzender Michael Massenberg hatten nach der Begegnung gegen den SC Schwarz-Weiß einen ganz dicken Hals und kündigten für diese Woche eine kritische Aussprache mit der Mannschaft an, bei der Tacheles geredet werden sollte. Während Tomic aus beruflichen Gründen nicht an der Aussprache teilnehmen konnte, jedoch im Laufe der Woche mit einigen Spielern intensiv gesprochen hatte, moderierte Massenberg die interne Aussprache. „Es war ein offenes Gespräch, in dem klare, deutliche Worte fielen, und Dinge, die in Zukunft geändert werden müssen, klar beim Namen genannt wurden. Ich hatte den Eindruck, dass die Spieler eingesehen haben, dass wir das Ruder herumreißen müssen, um wieder in die Spur zu kommen. Nähere Details werde ich nicht nennen, da alle Beteiligten Vertraulichkeit vereinbart haben.“ Auf Nachfrage unserer Redaktion versicherte der FCW-Vorsitzende, das der Cheftrainer nicht zur Diskussion stehe. „Dazu sehe ich überhaupt keine Veranlassung.“

Tomic erwartet, dass die Aussprache Früchte trägt und sich das Wülfrather Team in den kommenden Spielen ganz anders darstellt, als dies beim blutleeren Auftritt gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf der Fall war. „Ich glaube, dass dieses Gespräch, über dessen Inhalt mich der Vorsitzende genau informiert hat, dazu führt, dass Mannschaft, Vorstand und Trainerteam wieder enger zusammenrücken werden. Meine mit einigen Spielern geführte Unterredung hat bei mir den Eindruck hinterlassen, dass die Mannschaft in Unterrath eine Reaktion zeigen und durch eine gute Vorstellung unterstreichen möchte, dass ausreichend Qualität im Kader steckt, um schnell aus der Abstiegszone ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle zu klettern. Wir haben schließlich noch genügend Spiele vor uns. Da ist überhaupt kein Grund vorhanden, in Panik zu geraten.“