Jecke Tradition in Meerbusch Lank-Latum feiert Wooschmondach

Und diese Tradition wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Organisiert wird das jecke Treiben wie üblich von den gemeinnützigen Vereinen Männerchor Lank-Latum, dem Kulturstammtisch und dem Heimatkreis des Orten. Diese laden ab 19 Uhr im Haus Baumeister, Hauptstraße 32, zur „absolut lockeren Karnevals-Veranstaltung“. Neben dem karnevalistischen Treiben an Kleenfastelovend, so nennt man den Montag vor Rosenmontag, mit jecken Liedbeiträgen, Büttenreden, Sketchen und einschlägiger Live-Musik von Klavier und Akkordeon, servieren die Wirtsleute im Haus Baumeister in Lank-Latum das beliebte, sehr leckere Gericht Wooschkok in verschiedenen Variationen. Der Eintritt zur Karnevalsfeier ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.