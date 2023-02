Verkehr in Meerbusch Parken am Rheindeich wird begrenzt

Zugleich regten die Politiker auch eine Erweiterung der Parkfläche am Rheindeich an. Ein Teil des Platzes ist aktuell für die Nutzer des Modellflughafens gleich nebenan reserviert, dieser Bereich ist mit einer Schranke abgesperrt, aber selten voll ausgelastet. Joachim Quass (Grün-alternativ) und Dirk Banse (SPD) schlugen vor, Gespräche mit dem Verein zu suchen, um einen Teil dieser Fläche der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und so den Parkdruck, der auch ohne Dauerparker an Sommerwochenenden sehr hoch ist, zu verringern. Ob dies tatsächlich so kommen wird, bleibt abzuwarten.