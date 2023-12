Kultur in Meerbusch Erinnerungen an den Mundart-Papst

Im Gespräch mit der RP-Redaktion verriet Ulla Peters, dass sich ihr Vater gewünscht hatte, auf dem Sterbebett von ihr etwas aus dem Buch vorgelesen zu bekommen: „Ich bin froh, dass ich das tun konnte.“ Nach diesen bewegenden Momenten der Erinnerung glitt der Abend in das vorgesehene Stammtisch-Programm über. Reiner Cziskus und Jürgen Fallack führten durch die Abfolge, trugen selbst Mundart-Beiträge vor und ließen unter anderem „Woröm fiere mer Weihnachte?“, oder „Wi wür dat, wenn di hejlije dree Könije Vrolet jewäs wüüre?“ hören. Auch Margret Herbst trug etwas vor, Hannes Spennes unterhielt mit „Jät Platt uut Börk“, Franz-Josef Radmacher mit „Die Dieres fiere Weihnachte“ und „Min Muoder“ sowie Hans Riskes mit „jät Platt uut Strotom“. Eingebunden aber war auch das Publikum. Es gab schließlich viel zu lachen, jede Menge Applaus und beim musikalischen Part auch eine Beteiligung. Einige Stimmen vom Männerchor plus Akkordeon-Begleitung gaben den Ton an. Und bald stimmte das Publikum mit ein, sang bei „Duure di Stroote on die Jatze“ (von Josef Spennes), „E Kloosliedsche för Jroote“ oder „Err Pänze, err Blaare“ lautstark mit. Auch „Lotom“ und der „Lanker Maat“ wurden von Reiner Cziskus in Länker Platt gebracht und unter anderem nach der Musik von Simon & Garfunkel vorgetragen und mitgesungen. Bevor der Mundart-Stammtisch traditionell mit „Dä letzte Witz“ von Reiner Cziskus und Jürgen Fallack zu Ende ging, gab es gemeinsam ein stimmungsvolles „O Taneboom“.