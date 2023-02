Karneval Solo-Mariechen Clara erobert in Büderich alle Herzen

Anders als einige andere Vereine feiert die KG Blau-Weiss Büderich ihr Wagenbaurichtfest nicht in der Wagenbauhalle in Düsseldorf, sondern traditionell in Büderich. „Wir sind ein Büdericher Verein und wir legen großen Wert darauf, im Ort zu feiern“, erklärte Hermes. Um aber einen Eindruck von dem zu bekommen, was die Büdericher beim Rosenmontagszug präsentieren werden, wurden Bilder vom Wagenbau an die Wand des Pfarrsaales projiziert. Auf dem Wagen befinden sich typisch Düsseldorfer Motive. Der Schlossturm, die Lambertus-Kirche und der Fernsehturm schmücken gemeinsam mit Narren in Ornat und Narrenkappe des Vereins das Gefährt.