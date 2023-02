Neue Praxis für Ergotherapie in Büderich Hilfe auf dem Weg zurück in den Alltag

Ergotherapie ist ein vielfältiges Feld und setzt bei zahlreichen Krankheiten, Problemen und Verletzungen erfolgreich an – auch bei psychischen Erkrankungen. Vor allem letzteres hat sich die 37 Jahre alte Sara Peters zur Aufgabe gemacht. Anfang des Jahres hat sie ihre „Ergotherapie mit Herz“ an der Moerser Straße 100 in Büderich eröffnet und wird dort Erwachsene und Kinder behandeln. Die in Strümp wohnhafte junge Frau hat zwei Kinder und war bislang an der LVR-Klinik in Düsseldorf angestellt – für 15 Stunden in der Woche ist sie zum Start in die Selbständigkeit dort auch noch angestellt. Dort hat Peters mit geholfen, die Neurologische Abteilung mit aufzubauen, und hat dort in den letzten Jahren viel mit depressiven Menschen und Angstpatienten gearbeitet. Mit ganzem Herzen ist sie dabei, ihren Patienten wieder Selbstwert zu vermitteln und Hilfestellung für den Alltag anzubieten. „Meine Arbeit ist eine Herzensangelegenheit, deshalb habe ich den Namen meiner neuen Praxis so ausgesucht“, verrät die zweifache Mutter.