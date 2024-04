Wohnen in Meerbusch Rat beschließt Siegerentwurf für Kalverdonk

Der Stadtteil Osterath wird sich in den kommenden Jahren durch das geplante Wohngebiet Kalverdonk verändern. Von Beginn an gab es starke Stimmen, die davor warnten, dass die Pläne auf einer Fläche von 37 Hektar überdimensioniert seien. Von bis zu 700 Wohneinheiten war zunächst die Rede. Nun hat der Rat für den Entwurf der Bürogemeinschaft um Schaller gestimmt. Dieser sieht in der Summe von mehreren Bauabschnitten insgesamt mehr als 900 Wohnungen vor, dabei wird auch die Fläche nördlich der Bahnlinie genutzt.