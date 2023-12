Advent in Meerbusch Auf der Suche nach Frieden im Advent

Auch die neue Küsterin der Versöhnungskirche, Caroline Gruß, hat zu sich eingeladen. Bei ihr hören die Gäste die Geschichte „Die Apfelsine des Waisenknaben“ von Charles Dickens, die sehr zu Herzen geht. Teilen, auch wenn man selbst nicht viel hat, das ist der Inhalt dieser Erzählung aus dem alten England. Zum Abschied erhalten die Besucher auch eine Apfelsine. Bei Pfarrerin Karin Schwark wird es wieder das „Friedenslicht von Bethlehem“ geben. Das Licht wird seit 1986 in jedem Jahr in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und reist dann als Botschafter des Friedens durch die ganze Welt. Das Motto heißt in diesem Jahr „Auf der Suche nach Frieden“. Jeder kann seine Kerze an diesem Friedenslicht entzünden, mit nach Hause nehmen und so ein Zeichen für den Frieden setzen. Weitergetragen durch die weltweite Pfadfinderorganisation nimmt das Licht weite Reisen auf sich: So brannte die kleine Flamme schon beim Papst in Rom, im Europaparlament und am „Ground zero“ in New York.