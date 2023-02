Bildung in Meerbusch Hier entsteht Meerbuschs neue Kita

Osterath · Bis 2024 will die Stadt eine Kita mit fünf bis sechs Gruppen an der Fröbelstraße bauen. Freie und geeignete Flächen Flächen sind in Osterath knapp.

06.02.2023, 15:49 Uhr

Auf dem Gelände der Barbara-Gerretz-Schule soll eine dringend benötigte neue Kindertagesstätte errichtet werden. Foto: Dominik Schneider