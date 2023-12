Polizei in Meerbusch Polizei gibt Tipps zur Prävention gegen Einbrecher

Mitten in der dunklen Jahreszeit kommt es vermehrt zu Wohnungseinbrüchen. Doch mit Sicherungstechniken und hilfreichen Tipps können Hausbesitzer ihr Eigenheim erfolgreich schützen. Die Polizei im Rhein-Kreis wird mit ihrer Kampagne Riegel-vor in Meerbusch Lank-Latum vor Ort sein. Für Interessierte besteht am Montag (18.12.) und Samstag (23.12.), in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr, die Möglichkeit, sich an einem Infostand vor der Feuerwehr Lank-Latum (Mühlenstraße) zu informieren. Die Kriminalprävention der Polizei im Rhein-Kreis Neuss sowie der örtliche Bezirksdienst werden mit der Mobilen Wache Interessierte ausführlich über Sicherungstechniken beraten und geben Tipps, wie man sich vor ungebetenen Gästen schützen kann. Die Fachberater der Polizei werden zudem allen Anwohnern eine technische Beratung an den Häusern anbieten und die vielfältigen Möglichkeiten der passenden Sicherung für ihr Haus / ihre Wohnung zeigen. Online gibt es ebenfalls ein Beratungsangebot: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine