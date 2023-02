Nach dem Erdbeben in der Türkei NRW-Ärztenetzwerk organisiert Hilfsgüter von Meerbusch aus

Und so soll es auch jetzt wieder ablaufen. In einem Telefongespräch mit der türkischen Generalkonsulin Aysegül Gökcen Karaarslan in Düsseldorf haben die Mitstreiter von Hausarzt Markus Groteguth den Bedarf abgeklärt. „Wir erwarten nun eine Liste aus dem Staatlichen Krankenhaus in Hatay, welche Medizinprodukte dringend gebraucht werden“, sagt Groteguth. Mit dieser Liste werde dann gezielt eingekauft. Über die Transportwege in das vom Erbeben zerstörte Gebiet müsse man sich noch Gedanken machen. Ist der Landweg überhaupt möglich oder muss man auf den Luftweg ausweichen? Wie soll man die rund 1000 Kilometer von Istanbul zu den Verletzten überwinden? Und wie kommen Helfer mit Frost und Schnee klar? „Das sind alles Dinge, die wohlüberlegt sein wollen“, sagt Maria Groteguth, die ihren Mann bei seiner Netzwerk-Arbeit unterstützt. 10.000 Ärzte sind diesem Netzwerk mittlerweile angeschlossen und man ist sich der Hilfe von Meerbuscher Ärzten, Klinikärzten und Apotheken sicher. Markus Groteguth steht auch in engem Kontakt mit Bürgermeister Bommers, der Unterstützung zugesagt hat.