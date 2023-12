Gastronomie in Meerbusch Beliebtes Café Kaffeemone muss schließen

Die richtige Weihnachtsstimmung werde sich bei ihr in diesem Jahr wohl kaum einstellen, ahnt die Gastronomin, dafür ist der Abschied zu schmerzlich. Ein klein wenig Auftrieb gibt ihr die Aussicht, wenigstens ihren Kaffeebohnenverkauf aufrecht zu erhalten. „Wir ziehen in einen kleinen Laden an der Hauptstraße 15, nur ein paar Meter weiter“, kündigt sie an. Auch übers Internet (www.monecoffee.com) wird man die erlesenen Kaffeemone-Spezialitäten aus den weltweiten Anbaugebieten weiterhin bestellen können. Oder man nutzt die Möglichkeit, sie über ein regelmäßiges Abo zu beziehen. Im Umkreis von fünf Kilometer wird die Ware kostenlos ausgeliefert.