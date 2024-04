Verkehr in Meerbusch Ersatzbusse während der Bauarbeiten am Bahnübergang Osterath

Freude und Erleichterung in Osterath: Ab Mittwoch, 8. Mai, werden die Arbeiten am Bahnübergang Osterath fortgesetzt, wo der Autoverkehr künftig unter den Gleisen verlaufen soll und so die Wartezeiten an der Schranke entfallen. Dass dies nicht, wie viel befürchtet, erst 2025 oder gar noch später in Angriff genommen wird, ist auch dem hartnäckigen Einsatz von Bürgermeister Christian Bommers und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke zu verdanken. Für die Kunden der Deutschen Bahn bedeutet das anstehende Projekt jedoch einige vorübergehende Einschränkungen.