Fußball Torjäger Ayan dreht das TSV-Spiel

Sein Team kam jedoch deutlich energischer aus der Pause und sorgte gleich mit seiner ersten Gelegenheit für den Ausgleich. Torjäger Oguz Ayan schloss aus dem Gewühl heraus ins lange Eck ab (49.). Die Blau-Gelben waren nun wesentlich präsenter in den Zweikämpfen und bekamen mehr und mehr Oberwasser. Erst recht, als sich MSV-Torschütze Manu in der 71. Minute zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Schiedsrichter Daniel Hachtkemper ahndete ein versuchtes Nachtreten gegen Daniel Hoff mit der Roten Karte. In Überzahl erhöhten die Hausherren die Schlagzahl und drehten in der 79. Minute den Spieß komplett um. Ayan sorgte mit seinem 22. Saisontreffer für die Führung.