Ehrung in Meerbusch Heimatkreis Lank verleiht die Jacobsleiter

In der Vorweihnachtszeit veranstaltet der Verein seit 37 Jahren alljährlich eine Nikolausfeier, im Rahmen derer die Jacobsleiter verliehen wird. Diesen Heimatpreis erhalten Personen, die herausragende und beispielhafte Leistungen auf dem Gebiet der Heimatpflege im Bereich des ehemaligen Amtes Lank erbracht haben. In diesem Jahr trafen sich zur Verleihung über 120 geladene Gäste im Mühlenrund der festlich geschmückten Teloy-Mühe, darunter Bürgermeister Christian Bommers, die örtliche Geistlichkeit, Jacobsleiterpreisträger und ihre Familienangehörigen sowie Lokalpolitiker und Vertreter der Vereine. In diesem Jahr galt es Helga Ebner, die 37. Trägerin der Jacobsleiter zu ehren. In seiner Laudatio sagte der Vorsitzende des Heimatkreises Lank, Franz-Josef Jürgens, Ebner habe sich in besonderer Weise um die Heimat verdient gemacht. Bürgermeister Christian Bommers betonte in seiner Rede: „Sie, liebe Frau Ebner, reihen sich heute in eine überaus prominente Reihe von Preisträgern ein, Ihre Auszeichnung ist rundum verdient.“