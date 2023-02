Buchtipps zum Valentinstag Romantische Tipps für verliebte Leser

Auch die Buchhandlung Gossens in Büderich hat Bücher zum Valentinstag ausgewählt. Beate Steglich mag den bezaubernden Band „Ich verliebe mich so leicht“ von Hervé Le Tellier (Rowohlt, 20 Euro). „Ein Mann verliebt sich in eine Frau, diese ist gebunden und verliebt sich nicht in ihn“, fasst sie zusammen. „Doch die Liebe macht nicht nur blind, sie schafft es auch, den Verstand in eine lange Pause zu schicken.“ Im Erfolgsroman „Der Brand“ von Daniela Krien (Diogenes, 22 Euro) scheint eine langjährige Liebe verschwunden zu sein. Aber nein, sie hat sich beim Ehepaar Rahel und Peter nur versteckt, hinter Alltag, Arbeit und Familienleben. Nicolas Barreaus „Menu d’amour“ ist eine Empfehlung von Katja Gossens: „Eine kleine kostbare Geschichte über den Zauber der ersten Liebe in Paris“, sagt sie. „Ein verträumter Literaturstudent verliebt sich in die lebenslustige Valérie. Sie scheint unerreichbar wie der Mond. Bis er ein altes Buch mit dem Rezept für ein Liebeselixier entdeckt. Gespickt ist der Roman mit sieben Liebes-Menüs aus dem persönlichen Kochbuch des Autors (Rowohlt, 11 Euro). Wie man das Leben mit einem Lächeln leichter nimmt, beweisen bekannte Autorinnen und Autoren mit ihren Geschichten und Gedichten im Bändchen „Lebe lieber leichter“. Ein schönes Präsent für Menschen, die uns am Herzen liegen (Coppenrath, 12,95 Euro). Daniela Jäkel ergänzt zwei Geschenke zum Valentinstag: das Buch „Genusspunkte“ mit Wert- und Rabattscheinen aus Gastronomie und Freizeit – für schöne Stunden zu zweit (23,95 Euro). Und als funkelnde, immerwährende Aufmerksamkeit das Beautiful Love Armband, stylish mit Schutzengel, Flügel, Blume oder Baum des Lebens (HCA 14,99 Euro).