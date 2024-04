Bildung in Meerbusch An diese Grundschule wollen die meisten Kinder

Meerbusch · Rund 600 Kinder beginnen ihr schulisches Leben im kommenden Sommer in Meerbusch. Die Stadt wird in den kommenden Jahren weiter in die Kapazitäten der Grundschule und des Offenen Ganztags investieren.

26.04.2024 , 16:43 Uhr

An der Martinus-Schule wurden 112 Schüler angemeldet. Foto: RP/Dominik Schneider