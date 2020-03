Umfrage der Redaktion : Diese Gastronomien liefern Essen

Das Restaurant Gulasch in Meerbusch liefert bestellte Gerichte an die Kunden aus (v.l.): Dimi Kalingas und Alex Georgiadis. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Einige Restaurants bieten Speisen nur zum Abholen an, andere sehen für die Lieferung einen Mindestbestellwert vor.

Die Gastronomie kämpft in der Corona-Krise um das Überleben. Allerdings gibt es auch neuen Bedarf: Zahlreiche Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, können mittags nicht mehr in der Firmenkantine essen und sind auf der Suche nach Alternativen. Die gibt es reichlich. Denn viele Gastronomien haben sich umgestellt und bieten Kunden die Lieferung und das Abholen von Essen an. Nachdem wir auf Facebook dazu aufgerufen hatten, an die Redaktion Adressen zu schicken, hier eine Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):