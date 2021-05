Erstes Konzert seit langem in Rheinberg : Bröselmaschine spielt live im Schwarzen Adler

Die Bröselmaschine soll am 12. Juni in Vierbaum spielen. Foto: Band

Man mag es kaum glauben, aber am Samstag, 12. Juni, 20 Uhr, soll es ein richtiges Live-Konzert im Schwarzen Adler in Vierbaum geben. Im Saal an der Baerler Straße 96, mit Peter Bursch und die Bröselmaschine. Aber Ernst Barten von der Kulturinitiative sagt sicherheitshalber: „Falls das Konzert nicht stattfinden kann, gibt es einen Ersatztermin am Samstag, 30. Oktober 2021. Gekaufte Karten für den 12. Juni gelten dann für den 30. Oktober.“

Die „Bröselmaschine“ hat zwischenzeitlich mal wieder ein Konzert spielen können, und zwar für den WDR-Rockpalast. Im April wurde Bröselmaschine in der Zeche Heinrich-Robert in Hamm live aufgenommen. Gesendet wird das Konzert am 7. Juni, 1.35 Uhr, im WDR-Fernsehen. Das Konzert läuft schon vorher online, die Premiere ist am Samstag, 29. Mai, ab 18 Uhr und wird auf www.rockpalast.de gestreamt.