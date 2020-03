Nach kurzem Aufenthalt bei der Polizei : Ausgebüxtes Schaf wieder zu Hause in Lank

Das in Gellep-Stratum entlaufene Kamerunschaf ist wieder zu Hause bei seinem Besitzer in Lank. Foto: Polizei

Lank-Latum (ena) Da haben die Krefelder Polizisten den richtigen Riecher gehabt: Als sie am Montag am Kreisverkehr in Gellep-Stratum ein ausgebüxtes Schaf eingefangen haben, war ihnen schnell klar: Das Tier könnte auch aus Meerbusch stammen.

Also haben die Kollegen jenseits der Stadtgrenze ebenfalls einen Suchaufruf gestartet. Und richtig: Das sogenannte Kamerunschaf war tatsächlich in Lank-Latum weggelaufen.