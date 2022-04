Einkaufen in Meerbusch : Büdericher Chutney für die Marktschwärmer

Meerbusch Regionale Produkte direkt vom Erzeuger kaufen, ohne dafür eine Tour ins Umland machen zu müssen: Beim Projekt Marktschwärmer können frische Waren auf dem Meerbuscher Kartoffelhof abgeholt werden.

Nächsten Freitag starten die Marktschwärmer auch in Meerbusch . Das heißt: Wer die Ware via Internet bei den einzelnen Erzeugern bestellt, kann seine gepackte Kiste in Lank-Latum abholen. Koordiniert wird die Aktion, die es bereits in vielen anderen Städten gibt, von Stefanie de Kok vom Meerbuscher Kartoffelhof.

Die Erzeuger stammen allesamt aus der Region, bislang sind aber nur zwei Meerbuscher Teilnehmer dabei: Bäckerei Bölte aus Lank-Latum und die Manufaktur von Ingo und Julia Meyer-Berhorn aus Büderich. Für Ingo Meyer-Berhorn war es gar keine Frage: „Marktschwärmerei in Meerbusch – da mache ich mit.“ Am Anfang hatte er seine Produkte zur gleichen Düsseldorfer Aktion gebracht, später nach Neuss, jetzt fährt er die bestellte Ware zum Lanker Kartoffelhof. Sein Angebot besteht aus rund 30 Konfitüren, Chutneys, Likören oder aus Bärlauch. Ein ganzes Feld davon wächst in seinem großen Garten. Er bindet die aromatischen Blätter zu einem Bund und bietet sie mit an. Ansonsten steht der gelernte Koch gerne in der Küche und bereitet aus Mirabellen, Zwetschgen oder Äpfeln die Aufstriche zu. Das Obst wächst auf dem Gelände eines Freundes, der in Büderich einen Hof hat und gar nicht weiß, wohin mit all den Früchten. Also kocht Ingo Meyer-Berhorn sie ein und freut sich dann noch über viele Beeren, die er im Laufe des Sommers nach und nach in den Rumtopf gibt und der dann traditionell im Herbst und Winter serviert wird. Seine Frau Julia arbeitet in dem Hobby-Unternehmen mit, sie hat als Grafikerin die Etiketten für die Gläser gestaltet.