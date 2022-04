Eichenprozessionsspinner : Schädlingsbekämpfer besprühen Eichen im Stadtgebiet

Meerbusch Die gefährlichen Insekten werden in diesen Tagen vorsorglich bekämpft. Dazu sprühen Fachleute Eichen in stark frequentierten Gebieten mit einem für Menschen harmlosen Stoff ein. So soll im Sommer eine Ausbreitung der Raupen verhindert werden.

Eingesetzt wird das Mittel ausschließlich in belebten öffentlichen Bereichen wie Schulhöfen, Parkanlagen, an Spielplätzen oder Radwegen, wo die Gefahr durch die Brennhaare besonders groß ist. Arbeiten werden die Schädlingsbekämpfer unter anderem an der Eichenallee Am Eisenbrand und im Park des „Meerbades“ in Büderich, am Park-und-Ride-Platz Haus Meer, an den Wegen zum Meerbusch-Gymnasium in Strümp und am Sportplatz an der Nierster Straße in Lank. „Wir wollen sicherstellen, dass die Population spürbar eingedämmt wird. Deshalb greifen wir frühzeitig ein“, so Michael Betsch, Bereichsleiter der Stadtverwaltung für Grünflächen, Friedhöfe und den Bauhof.