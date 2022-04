Junge Magierin aus Meerbusch : Idas Zauberprüfung

Meerbusch Ida Holterbosch aus Osterath ist 15 Jahre alt – und Zauberin. Was im Kindesalter mit einem Zauberkasten begann, hat sie jetzt zum Mitglied des Magischen Zirkels gemacht, der Vereinigung der Zauberer in Deutschland.

Deshalb war der 26. März in Möchengladbach ein ganz großer Tag für Ida Holterbosch. Erstmals so richtig vor Publikum bewarb sich die Zauberin für die Aufnahme in den Magischen Zirkel. Der Magische Zirkel ist ein Verein von Zauberern, die Kontakte zu einander knüpfen, eine eigene Zeitschrift und Bibliothek haben, die Deutschen Meisterschaften in ihren magischen Disziplinen austragen und Zirkeltreffen organisieren. Aber in diesen Zirkel finden längst nicht alle Neugierigen Einlass. „Die Aufnahmeprüfung ist nicht gerade einfach“, sagt Ida Holterbosch. Schließlich wolle der Verein nur Leute aufnehmen, die wirklich an der Magie interessiert sind und ein gewisses Talent mitbringen. Die Prüfung, die Ida nun absolvierte, setzte sich aus vier Teilen zusammen. Gemeinsam mit dem Ortszirkelleiter wurde ein Portfolio erstellt und in der Zentrale in Frankfurt eingereicht. Am Prüfungstag selbst ging es im theoretischen Teil um die Geschichte der Zauberei und ihre prominenten Vertreter. „Dann ging es auf den heißen Stuhl“, erinnert sich Ida Holterbosch. Dort wurden ihr zu Techniken Fragen gestellt. Dann wurden Routinen (Abfolge von Effekten) abgefragt und ein 15-minütiges Programm musste vor der Kommission gezeigt werden. „Ich war noch nie so nervös wie an diesem Tag“, sagt die Meerbuscher Zauberin. In Begleitung ihrer Mutter hatte sie sich mit schwarzer Hose, Bluse und Jackett in Schale geworfen. Nach den harten Prüfungen zogen sich die Experten zur Beratung zurück und überreichten ihr und den anderen Prüflingen im Anschluss eine Urkunde. Ida Holterbosch hat mit der Note drei bestanden. Und ist mächtig stolz darauf.