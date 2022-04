Einkaufen in Meerbusch : Edeka-Markt stellt sich neu auf

Sander Rath ist der neue Marktleiter von Edeka in Büderich. Foto: Angelika Kirchholtes

Büderich Im Supermarkt an der Büdericher Dorfstraße will der neue Inhaber Sander Rath Premium-Angebote mit Regionalität verbinden. Außerdem gibt es Sushi, Bio-Produkte und guten Champagner.

. Sander Rath ist der neue Inhaber des Edeka-Marktes an der Büdericher Dorfstraße. Am 15. Februar hat er das Geschäft übernommen, das bisher ein „Regiemarkt“ der Edeka-Kette war. Als Inhaber will Sander, der Kaufmann im Feinkosthandel gelernt hat, neuen Schwung in die Regale bringen.

Der 42-Jährige aus Kaarst-Büttgen betreibt bereits einen größeren Supermarkt in Grevenbroich und pendelt nun zwischen den Geschäften. Mit Schwerpunkt in Büderich, weil er hier den Markt neu aufstellen will. „Das Neu-Einrichten macht mir viel Spaß“, erzählt er. Alle Regale sei er durchgegangen, habe überlegt, welches Produkt er aus dem Sortiment nehmen und welches auf jeden Fall zusätzlich rein solle. Regionalität, Frische, aber auch das, was er als Premium-Produkte bezeichnet, sind ihm wichtig. Bei einem Rundgang zeigt er Beispiele.

Info Lebensmittelversorgung in Büderich Das Einzelhandelskonzept hat die Nahversorgung in Meerbusch untersucht. Für den Stadtteil Büderich wurde die quantitative Ausstattung mit Lebensmittelgeschäften als unterdurchschnittlich beurteilt (354 Quadratmeter Verkaufsfläche im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel je 1000 Einwohner). Anbieter seien zum Teil nicht mehr zeitgemäß und hätten zu geringe Verkaufsfläche. Versorgungslücken wurden im nördlichen und südöstlichen Büderich gesehen (entlang der Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße)

Wie den „Dry Ager“, einen Schrank, der Rindfleisch langsam reifen lasse. In der Frischetheke liegen Rind, Schwein und Huhn aus nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsbetrieben, teilweise mit Gewürzen als Pfannengericht mariniert. Gleich gegenüber finden die Kunden Bio-Fleisch abgepackt in der Kühltruhe. „Dieses lose zu verkaufen, wäre mit hohen Auflagen und Dokumentationen verbunden“, informiert Sander. Da es aber wesentlich teurer sei, würde es weniger nachgefragt. Daher scheut er diesen Aufwand. Für die Wursttheke ist ein Metzger aus Aachen zuständig, denn neben den Produkten der Edeka-Handelskette kann Sander auch eigene Akzente setzen. So findet sich neben den vielfältigen Schinkensorten auch ein Premium Antipasti-Sortiment, das er bei einem regionalen Lieferanten einkauft.

Auf den 1300 Quadratmetern an der Dorfstraße finden die Kunden auch ein großes Sortiment an Weinen aus aller Welt. „Sehen Sie, dieser Wein, der Miraval, kommt aus dem Weingut von Angelina Jolie und Bratt Pitt“, erklärt er schmunzelnd. Die Sorte in der bauchigen Flasche werde gerne gekauft. Demnächst soll es eine Champagnervitrine geben, aus der der edle Tropfen sofort gut gekühlt genossen werden kann. Schon jetzt gibt es einen speziellen Glasschrank, der Champagner der Spitzenklasse präsentiert, zum entsprechenden Preis versteht sich. Wer 399 Euro für eine Flasche ausgibt, muss schon etwas ganz Besonderes zu feiern haben. Bei einem anderen flüssigen Produkt tun sich auch im Supermarkt an der Dorfstraße Lücken auf: Sonnenblumen- und Rapsöl ist vergriffen.

Ein Schild weist darauf hin, dass nur zwei Flaschen pro Einkauf erlaubt sind. Allerdings gibt es in Sachen Speiseöl ausreichend Alternativen wie solches aus Oliven, Sesam oder Haselnuss. Der Ukrainekrieg mache sich auch in verspäteten Lieferungen bemerkbar, berichtet Sander. So sei die bestellte Ware gestern nicht mittags, sondern erst um 19 Uhr eingetroffen und habe nicht mehr eingeräumt werden können. Daher werde nun im laufenden Betrieb vormittags eingeräumt, was so nicht geplant sei und ihn auch störe. Insgesamt beschäftigt der Markt 30 Angestellte und 12 Aushilfen.

„Wir haben jetzt ein spezielles Bio-Regal mit vielen Demeterprodukten, so dass die Kunden nicht im ganzen Markt suchen müssen“, erklärt er. Außerdem gibt es eine Sushi-Theke, hinter der Japaner den landeseigenen Happen frisch zubereiten. Daneben steht die Convenience-Theke, die frischen Obst- und Couscous-Salat, Tiramisu und andere Leckereien bereit hält. Damit das Einkaufen noch mehr Spaß macht, gibt es jede Woche mitten im Markt einen Stand, an dem man Produkte kosten kann. Heute: frische Ravioli mit einer leckeren Sauce.