Firmen in Meerbusch : Epson verlässt nach zwei Jahrzehnten den Standort Meerbusch

Meerbusch Der japanische Technologiekonzern zieht im kommenden Frühjahr von Osterath nach Düsseldorf-Heerdt in ein modernes und nachhaltiges Gebäude.

(stz) Nach fast zwanzig Jahren verlässt das Unternehmen Epson Deutschland seinen Standort in Meerbusch an der Otto-Hahn-Straße und zieht nach Düsseldorf. In Heerdt an der Schiessstraße bezieht Epson ab dem Frühjahr 2023 rund 3000 Quadratmeter eines Bürogebäudes im Neubau, teilte der Düsseldorfer Projektentwickler Bema mit. Zu den Gründen für den Umzug sagt Henning Ohlsson, Geschäftsführer Epson Deutschland: „Epson steht für Nachhaltigkeit, dazu gehört auch Nachhaltigkeit in allen unseren Niederlassungen. Unsere neuen Büroflächen im „Trigon“ verbinden nachhaltiges Bauwesen, zeitgemäße Ausstattung und eine gute Infrastruktur für Elektromobilität. Damit bieten sie sehr gute Voraussetzungen, um den Ansprüchen von Epson, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an eine umweltgerechte und moderne Arbeitsumgebung gerecht zu werden.“