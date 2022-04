Nach Jahren der Planung : Vierschanzentournee für Frauen kommt 2023/24

Oberstdorf Das lange Warten hat ein Ende: Die Frauen bekommen eine eigenen Vierschanzentournee. Damit ist ein nächster Schritt zur Gleichberechtigung im Skispringen gegangen worden.

Gesprungen wird zumindest in Deutschland an den bekannten Orten, allerdings in umgekehrter Reihenfolge: Der Auftakt findet in Garmisch-Partenkirchen, das Neujahrsspringen in Oberstdorf statt. Ob es in Österreich wie bei den Männern in Innsbruck und Bischofshofen weitergeht, ist aktuell noch offen. Die Männer bestreiten 2023/24 bereits ihre 72. Tournee.