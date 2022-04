Kultur in Meerbusch : Güterbahnhof soll ein Denkmal werden

Osterath Die Gebäude an der Ladestraße gelten als ortsprägende Bauten und waren wirtschaftsgeschichtlich für die Region von Bedeutung. 2020 hatte die Politik Denkmalschutz beantragt. Passiert ist aber bislang nichts. Das soll sich jetzt ändern.

Der alte Güterbahnhof an der Ladestraße gehört zu Osteraths ortsprägenden Gebäuden. Und davon hat der Stadtteil nicht allzu viele. Deshalb gibt es immer wieder Überlegungen, wie man das Gebäude aufwerten und nutzen kann. Zuletzt war der Güterschuppen in der Diskussion als möglicher Standort für ein Bürgerhaus. Nun beschäftigte sich erneut der Kulturausschuss mit dem Gebäude an der Ladestraße 3. Anlass war eine Anfrage von Ratsherr Klaus Rettig. Er erinnerte an einen Antrag der FDP, für den Güterschuppen Denkmalschutz anzustreben und darauf aufbauend den Gebäudekomplex Ladestraße 1 bis 3 als Denkmalbereich unter Schutz zu stellen. Diesem Ziel hatten sich die Ausschussmitglieder angeschlossen. Rettig wollte nun wissen, wie die Verwaltung in dieser Sache vorangekommen ist.