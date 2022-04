Meerbusch : Malwettbewerb für neuen Umweltkalender startet

Meerbusch Bis zum 2. Mai können Kinder und Jugendliche aus Meerbusch Entwürfe zum Thema Umwelt einreichen. Die Siegerbilder werden beim Ökomarkt in Lank vorgestellt.

Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen, die in Meerbusch wohnen oder hier zur Schule oder in den Kindergarten gehen. Eine Teilnahme ist im Klassenverband, in der Kindergartengruppe oder mit einer Einzelarbeit möglich.

Die Einsendungen müssen bis spätestens Montag, 2. Mai, bei der Stabsstelle Umwelt im Technischen Dezernat an der Wittenberger Straße 21 in Lank-Latum vorliegen. Die Siegerbilder werden in diesem Jahr wieder beim Ökomarkt vorgestellt, der am 22. Mai in der Fußgängerzone in Lank-Latum stattfindet.