Lank-Latum : Ein versuchter und ein erfolgreicher Einbruch

Lank-Latum Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen verdächtige Beobachtungen an der Uerdinger Straße gemacht haben.

(RP) Unbekannte Täter haben versucht, mit einem Stein die Eingangstür der Tankstelle an der Uerdinger Straße einzuschlagen. Eine Zeugin alarmierte deshalb am frühen Mittwochmorgen die Polizei . Der Tatzeitraum soll zwischen 3.30 und 3.45 Uhr gelegen haben.

Erfolgreich eingebrochen wurde am Dienstag gegen 22 Uhr in der Straße Am Willner. Die Täter brachen eine Balkontür auf.Zeugen beobachteten zwei männliche Personen, die das Haus zur Straße hin verließen und in unbekannte Richtung flohen. Eine nähere Beschreibung war nicht möglich.