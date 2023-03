Meerbusch Per QR-Code mehr erfahren über Glaube und Christsein

Der Clou dabei: Auf den Pfählen sind Schildchen mit QR-Codes angebracht, die Interessierte auf bestimmte Webseiten der Kirchengemeinde leiten. Neben der Bank auf dem Lanker Friedhof können Trauernde per Smartphone einen tröstenden Text abrufen, an den Eingängen zur Versöhnungskirche in Strümp und zur Kreuzkirche in Lank machen Einladungen der Jugendlichen digital neugierig auf die zahlreichen Mitmachangebote der Gemeinde. An anderer Stelle gibt es Wissenswertes zum Jakobsweg, der auch durch Meerbusch führt, oder zur Entstehungsgeschichte des christlichen Fischsymbols. Auch der Kinderchor der Kirchengemeinde hat eigens Lieder eingesungen, die künftig per QR-Code am Kinderspielplatz abzurufen sind. „Unsere Konfirmanden sollten sich als aktiver Teil der Kirche erfahren und spüren, dass sie als junge Christen selbst etwas bewegen können. Das Angebot wurde überaus kreativ angenommen“, so Pfarrerin Heike Gabernig.