Natur in Meerbusch Hund reißt junges Reh in Langst-Kierst

Derweil beobachteten Zeugen den Hund, wie er ein Reh auf freier Fläche hetzte, riss und zerrupfte. Fotos zeigen, dass dem Wildtier am Hals und an der Flanke großflächig das Fell ausgerissen wurde. Anhand eines weiteren Fotos von dem Hund, der vor dem schwer verletzten Reh stand, ließ sich vom Halsband die Telefonnummer des Halters ermitteln. Als dieser herbeigerufen wurde, habe er sich tief bestürzt über das Verhalten seines Hundes und völlig einsichtig gezeigt, berichtet Philip Munscheid, Leiter des Hegerings Meerbusch. Deshalb habe man auch von einer Anzeige abgesehen. „Es geht nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, sondern auf das Thema aufmerksam machen“, erklärt Munscheid.