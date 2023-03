Bildung in Meerbusch Diese Schulen sind bei Eltern am beliebtesten

Mehr als 500 Viertklässler haben sich im Februar an den weiterführenden Schulen in Meerbusch angemeldet. In diesem Jahr hat es Engpässe gegeben, einige der Jungen und Mädchen wurden von ihrer Wunschschule abgelehnt und müssen für das kommende Schuljahr einen Platz an einer anderen Schule finden, wie jetzt Zahlen der Stadt zeigen.