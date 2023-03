Dorfstraße in Meerbusch „Kilians“ Café für die Kurzen

Seit einigen Tagen hat das Kindercafé in Büderich an der Dorfstraße geöffnet und Mütter, Kinder und die Betreiber des Cafés Mirjeta und Lumjan Isufi sind begeistert von dem neuen Angebot. „Kilians“ heißt das Café, das sich an Eltern mit kleinen Kindern richtet. „Natürlich sind auch Großeltern und Tanten, Freunde und Nachbarn herzlich willkommen“, betonen die beiden Inhaber. Sie sind Eltern des kleinen Kilian, leben in Büderich und haben ein Angebot speziell für kleine Kinder vermisst. In dem ehemaligen Donut-Laden an der Dorfstraße gegenüber Netto und Edeka haben sie ein geeignetes Ladenlokal gefunden und aufwendig restauriert, sie haben die pinken Wände überstrichen, Wände rausgerissen, eine Theke und einen Stillraum eingerichtet und ganz viele Teppiche und Kissen verteilt.