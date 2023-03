Historisches in Meerbusch Gigantische Pläne im Meerer Schlosspark

Nachdem Schloss Meer in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1943 im Bombenhagel eines Nachtangriffes zuerst in Flammen aufging, stellte sich bald die Frage, was mit den Ruinen und dem Gelände geschehen sollte. Die verwitwete Schlossbesitzerin ließ die Reste der jahrhundertealten Gemäuer 1958 dem Erdboden gleichmachen und veräußerte das Gelände 1963 an den Gesamtverband der evangelischen Kirchen im Rheinland mit der Auflage, dort ein gemeinnütziges Projekt zu verwirklichen.