Meerbuscher Archiv eröffnet Stadtgeschichte auf drei Etagen

Solch ein Gebäude sei kein Luxus, sondern führe zur Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt. Die Bestände des Stadtarchivs stehen nämlich jedem Bürger während der Öffnungszeiten ohne Einschränkung zur Verfügung. Römer, Franken, Franzosen und Preußen haben auf dem Gebiet des heutigen Meerbusch Spuren hinterlassen, so der Bürgermeister. Mit dem neuen Gebäude, das das fünfte Domizil des Stadtarchivs ist, hat die Stadt nun die Möglichkeit, alle Materialien übersichtlich aufzubewahren und zu präsentieren. Da war lange nicht der Fall. Von zwei Räumen in der Volksschule Nierst zog man in den Keller der Hauptschule in Lank, dann in Räume der Realschule Büderich und zuletzt in die Räume des ehemaligen Jugendamtes in der Karl-Borromäus-Straße.