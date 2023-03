Energieversorgung in Meerbusch Solar für weitere neun städtische Dächer

Seit 2013 hatte die Stadt sukzessive einzelne Anlagen auf städtischen Gebäuden errichtet, zuletzt im November 2022 auf dem Baubetriebshof in Strümp und dem Erwin-Heerich-Haus in Osterath. Die ersten drei Photovoltaikanlagen entstanden von 2007 bis 2009 am Technischen Rathaus und der Adam Riese Grundschule und ihrer Turnhalle als Bürgersolaranlagen. Eine Gruppe von Bürgern investierte damals in die Anschaffung und erhielt von den Stadtwerken eine Vergütung für den eingespeisten Strom. Nach Ablauf von 20 Jahren gehen die Anlagen in den Besitz der Stadt über. Nachdem die Einspeisevergütung gesunken ist, seien weitere Bürgersolaranlagen „nicht mehr wirtschaftlich interessant“, sagt Harald Härtel.