Benefizkonzert in Urdenbach Bei Kerzenschein in der Urdenbacher Kirche

Seit zehn Jahren gibt es in der evangelischen Gemeinde in Urdenbach die Abendmusik zu Gunsten der Kindernothilfe. Bei einem Konzert am vergangenen Wochenende in der Kirche kamen zum einen bei der Kollekte 710 Euro für den guten Zweck zusammen und auch die Spendendosen wurden von den Besuchern gut gefüllt, berichtet Margarete Preis von der Gemeinde.