Saubermonat in Meerbusch Bürgervereine sammeln Müll

Eine neue Generation wächst heran, die sensibel für Umweltthemen ist. Das zeigte sich am Samstag beim Meerbuscher Saubermonat in Strümp, der fast ausschließlich von Familien mit kleinen Kindern bestritten wurde. Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich diese auf den Plätzen Schmitterhof und An St. Franziskus getroffen, um blaue Säcke, Arbeitshandschuhe und Greifzangen in Empfang zu nehmen. Für die Kleinen gab es bunte Kinderhandschuhe, die der Verein Kleene Strömper besorgt hatte. Lustige Kraken und Eichhörnchen animierten die Kindergartenkinder, damit ins Gebüsch zu greifen und Unrat aufzuheben. „Diese Aktion wurde dieses Jahr total gut angenommen“, zeigte sich Rebekka Möller, Vorstandsmitglied der Kleenen Strömper, hocherfreut. „Wir hatten rund 70 Anmeldungen.“