Mit großem Bühnenprogramm Spektakel-Adventsmarkt wieder an der Kirche

Findet er statt? Oder doch nicht? Oder an einem anderen Ort, nicht mehr an der evangelischen Kirche in Rheinberg? Verschiedenste Gerüchte um den Adventsmarkt von Spektakel hielten sich hartnäckig und haben ihre Ursache wohl in den Nachrichten der vergangenen Jahre. Da war berichtet worden, dass der Spektakel-Markt nicht mehr im Innenhof der Kirche an der Rheinstraße stattfinden könne, weil die Kirchengemeinde das Areal komplett umgestalten wolle. Aber: Die Pläne wurden erst einmal auf Eis gelegt und es bleibt vorerst alles so wie bisher. „Unser Adventsmarkt findet am Wochenende in der gewohnten Form statt“, sagt Corinna Gribl, 1. Vorsitzende von Spektakel.