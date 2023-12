Projekt in Meerbusch „Kulturpiraten“ der Stiftung Büderich zeichnen Short-Storys

Projektleiterin Saskia Krewer sowie die Kulturlotsinnen Sabine Halla Isenbart, Kristina Löhnert und Angela Söhgen zeigten sich beeindruckt von den fantasievollen und kreativen Ideen der Kinder. „Meine Maus hat Flügel und fliegt in die Schweiz, um dort Weihnachten zu feiern“ erklärte etwa der achtjährige Cornel. Auch die Kinder selbst zeigten sich begeistert von der Aktion: „Hier ist wieder alles richtig und nichts falsch“, sagte die acht Jahre alte Charlotte. Für Saskia Krewer ist eben dies ein zentraler Punkt der Kulturpiraten: „Alles, was die Kinder gestalten, ist gut, es gibt keine Kritik, sondern Ermutigung“, so die Projektleiterin. Kinder sollten sich in dem Projekt selbst als Kulturschaffende erleben und dabei ihre Talente oder möglicherweise auch ein neues Hobby entdecken.