Historische Stätte in Lank Tor des jüdischen Friedhofs wurde saniert

1878 geschaffen und im westlichen Teil des heutigen Lank-Latums gelegen, befinden sich hier 14 Grabstellen. „Dass das Tor zu diesem besonderen Friedhof stark beschädigt, gerostet und deshalb reparaturbedürftig war, stellte mein Bruder Leo Jürgens fest“, erinnert sich Franz-Josef Jürgens, Heimatkreis-Vorsitzender. Von dem Augenblick an wurden die Jürgens aktiv. Denn das Tor ist auch eine Familienangelegenheit. Vater Heinrich Jürgens (1911-1985) war bekannter Dorfschmied in Latum. Er fertigte in den frühen 1960er Jahren das metallene Tor am Friedhofs-Eingang an. Sohn Leo Jürgens – 1970 war er jüngster Ratsherr der Stadt Meerbusch und in seiner langen Laufbahn als Lokalpolitiker auch Vorsitzender des Planungs- und Bauausschusses sowie stellvertretender Bürgermeister – war ebenfalls Latumer Dorfschmied.