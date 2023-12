Aufführungen in Meerbusch Beim Krippenspiel stehen die Engel im Mittelpunkt

Schwark hat sichtlich Freude an den Proben und versteht es, die Kinder zu motivieren. Dabei ist dies nicht das einzige Projekt, das sie zu Weihnachten auf die Beine stellt. Denn in einem zweiten Familiengottesdienst führt sie mit Konfirmanden ein weiteres Krippenspiel auf, das sich an ältere Kinder und Erwachsene richtet. „Auch in diesem Krippenspiel stehen die Engel im Mittelpunkt“, erzählt Schwark. Die Texte seien aber ein bisschen frecher. Zwei Chaoten-Engel, bei denen normalerweise alles schief laufe, sollen nun auf die Erde gehen und auf Maria aufpassen. Doch das klappe nur, wenn sie liebevoll seien, warnt sie der Ober-Engel. Dass das den beiden Engeln schwerfalle, aber am Ende zu einer positiven Veränderung führe, sei die Quintessenz des Stückes, erklärt die Pastorin. Für dieses Krippenspiel haben sich auch männliche Jugendliche ab der fünften Klasse gemeldet. Oskar (elf Jahre) macht schon zum sechsten Mal mit und ist aus der „kleinen“ Gruppe in die „Konfi-Gruppe“ aufgestiegen. „Ich finde es toll, wie sich die Kinder entwickeln und im Laufe der Zeit ganz frei agieren“, freut sich Schwark, die selbst zwar keine Theatererfahrung hat, es aber gut versteht, die Kinder zu führen. „Ich freue mich, wenn am Heiligen Abend die Kirche voll ist und auch Menschen, die weniger Bezug zur Gemeinde haben, dabei sind“, unterstreicht die Pfarrerin.